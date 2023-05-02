Шведов Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шведов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11955. ШВЕДОВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 19 л. Гр. Дмитровск. у., Соломенск. в., д. Горбуновки; — Н. С. 1 уч. Дмитровск. у. Разбой, лиш. св. 5 л., с зач. 5 д. пр. з. Исп. 23 июля 920.
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