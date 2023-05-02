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Куракина Татьяна Михеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куракина
Имя
Татьяна
Отчество
Михеевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
16429. КУРАКИНА, ТАТЬЯНА МИХЕЕВНА, 34 л. Гр. Мышкинск. у., Муравьевск. в., д. Лучкина; — Н. С. Замоскворецк. р. Пятницко-Якиманск. уч. г. Москвы. Хищение, пр. р. 1 г. условно.

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