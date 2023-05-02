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Симон Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симон
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
11 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 312
Источник
Скан
Оригинальная запись
10698. СИМОН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 28 л., Саратовск. г., Камышинск. у., Олешенск. в. и с. Н. С. 7 уч. Аткарск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 11/ІІ—24.

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