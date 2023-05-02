Дальнов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДальнов Александр Иванович

Дальнов Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дальнов
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3708. ДАЛЬНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 29 л., г. Самары. Самарск. Губсуд. Ст. ст. 189, 205, лиш. св. 2 г. 1 м. 10 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.