Белоус Ефим Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белоус
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45575. БѢЛОУСЪ, ЕФИМЪ ИВАНОВЪ. К. Звенигород. у., Неморожск. в., с. Поповки, 40 л.; — Уманск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 148 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 10 м. Исп. 9 Іюня 905. | 902 1179 169 М. | 99 72154 169 М.
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