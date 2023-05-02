Богданов Камалетдин Хайбулинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Камалетдин
- Отчество
- Хайбулинов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35900. БОГДАНОВЪ, КАМАЛЕТДИНЪ Хайбулиновъ. Сс.-каторж., 36 л., рд. въ г. Пензѣ; — Читин. О. С., § 11 3 п. ст. 445 У. о ос., одиночн. заключ. 25 дн. ст. продолжен. срокака торж. раб. на 6 л., по приг., напеч. въ 904 г. № 93100, постановленному по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 19970. Исп. 23 Окт. 908. | 902 40442 271 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 56538 172 М. 900 г. № 86099. | 900 16388 169 М. | 93 48571 169 М. | 99 679 170¹ М. | 92 69824 169 М.
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