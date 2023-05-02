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Мадонов Афанасий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мадонов
Имя
Афанасий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
21 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
26120. МАДОНОВ, АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ, 28 л. Гр. г. Омска; — Н. С. 2 уч. Калачинск. у. Самогон., лиш. св. 2 г., по амн. нак. замен. пр. р. 8 м. Исп. 21 авг. 920.

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