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Баранов Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
26 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
13065. БАРАНОВ, МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 38 л. Гр. Мологск. у., Некоузск. в., д. Пахомова; — Н. С. 3 р. Мологск. у. Мошеннич., лиш. пр. 2 г. Исп. 26 мая 920.

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