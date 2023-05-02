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Акялис Осип Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акялис
Имя
Осип
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
26 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
37360. АКЯЛИСЪ, ОСИПЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Маріампольск. у., гм. Каѣцишки, д. Тракишки, 25 л.; — Сувалкск. О. С. (въ 5 р.), 2 ч. 1655 У. по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 45587, и Выс. матю. 904 г., арест. отд. 2 г. и 4 м. Исп. 26 Марта 905. | 97 27287 1655 У. | 94 69024 170¹ М. | 96 15037 1655 У. | 93 86704 170¹ М.

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