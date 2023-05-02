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Христолюбов Савелий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Христолюбов
Имя
Савелий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
7876. ХРИСТОЛЮБОВ, САВЕЛИЙ ИВАНОВИЧ, 49 л., Гр. Яранск, у., Малошалайск. в., с. Пержи,; Н. С. 2 уч. Яранск. у., Покупка краден., лиш. св. 1 г., Исп. 3 сент. 919.

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