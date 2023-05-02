Алексеев Владимир Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 122. АЛЕКСЕЕВ, ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 19 л. Гр. Сергачск. у., Ветошкинск. в. и с.; — Н. С. Пресненск. р-на г. Москвы. Растрата, прин. раб. 6 м. с зач. 6 дн. пр. з. Исп. 22 авг. 919.
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