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Алексеев Владимир Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Владимир
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
22 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
122. АЛЕКСЕЕВ, ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 19 л. Гр. Сергачск. у., Ветошкинск. в. и с.; — Н. С. Пресненск. р-на г. Москвы. Растрата, прин. раб. 6 м. с зач. 6 дн. пр. з. Исп. 22 авг. 919.

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