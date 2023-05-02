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Ретин Федор Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ретин
Имя
Федор
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
12 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
28143. РЕТИН, ФЕДОР ПАВЛОВИЧ, 36 л. Гр. Барнаульск. у., Космолинск. в.; — Н. С. 5 уч. Каменск. у. Кража, лиш. св. 9 м. Исп. 12 июля 920.

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