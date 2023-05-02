Евелевская Екатерина Францевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евелевская
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Францевна
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14787. ЕВЕЛЕВСКАЯ, ЕКАТЕРИНА ФРАНЦЕВНА, 31 г. Рд. в г. Риге; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 1 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 24 сент. 920.
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