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Евелевская Екатерина Францевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евелевская
Имя
Екатерина
Отчество
Францевна
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 70
Источник
Скан
Оригинальная запись
14787. ЕВЕЛЕВСКАЯ, ЕКАТЕРИНА ФРАНЦЕВНА, 31 г. Рд. в г. Риге; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 1 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 24 сент. 920.

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