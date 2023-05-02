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Лопухова Мария Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лопухова
Имя
Мария
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
17 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8237. ЛОПУХОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, 45 л., Ливенск. у., Урицк. в., с. Михайловского. Н. С. 1 уч. г. Воронежа. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 17 авг. 923.

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