Розен Юлия Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Розен
- Имя
- Юлия
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8288. РОЗЕН ЮЛИЯ ИВАНОВНА, 43 л., рд. в Лифляндск. г., Юрьевск. у. Н. С. по дел. о самог. б. г. Петрограда. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 15 сент. 923.
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