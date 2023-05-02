Марсьянов Иван Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марсьянов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26369. МАРСЬЯНОВ, ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 25 л. Гр. Мелекесск. у., Лебяжск. в. и с.; — Р. Т. г. Самары. Взяточнич., лиш. св. 7 л, с конф. ч. имущ. Исп. 12 июня 920.
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