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Ярополова Клавдия Сергеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ярополова
Имя
Клавдия
Отчество
Сергеевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
30829. ЯРОПОЛОВА, КЛАВДИЯ СЕРГЕЕВНА, 22 л. Гр. Котельническ. у., Даровск. в., д. Швыки; — Н. С. 1 уч. Котельническ. у. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 11 д. пр. з., по амн. от нак. освоб.

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