Фомюк Евсей Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомюк
- Имя
- Евсей
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140621. ФОМЮКЪ, ЕВСЕЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Новоградволын. у., Жолобенск. в., с. Закреничья, 43 л.; — Житомір. О. С. 15 Сент. 909, 1062, 1068 и 1149 Там. У., тюр. 2 м. Исп. 24 Окт. 909.
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