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Фомюк Евсей Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомюк
Имя
Евсей
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
Источник
Скан
Оригинальная запись
140621. ФОМЮКЪ, ЕВСЕЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Новоградволын. у., Жолобенск. в., с. Закреничья, 43 л.; — Житомір. О. С. 15 Сент. 909, 1062, 1068 и 1149 Там. У., тюр. 2 м. Исп. 24 Окт. 909.

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