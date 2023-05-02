Клишин Филипп Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клишин
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6020. КЛИШИН ФИЛИПП ИВАНОВИЧ, 27 л., Новосильск. у., Косаревск. в., д. Строкино, Тульюк. Губсуд, Ст. ст. 144 и 220, лиш. св. 1½ г., Исп. 26 ноября 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.