Трофимов Дмитрий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 08 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140149. ТРОФИМОВЪ, ДМИТРІЙ ПАВЛОВЪ. Мщ. г. Карачева, 20 л.; — Г. С. г. Карачева 22 Авг. 909, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Сент. 909.
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