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Щеглаков Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щеглаков
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
08 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 383
Источник
Скан
Оригинальная запись
13275. ЩЕГЛАКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л., Белевск. у., Арсеньевск. р., с. Белый Колодезь. Тульск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. "б", 197, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 8/І—26.

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