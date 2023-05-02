Гуд Онуфрий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуд
- Имя
- Онуфрий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48913. ГУДЪ, ОНУФРІЙ ПЕТРОВЪ (онъ же Гутъ и Гуда), 50 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Минск. у., Ивенецк. в.; — Вилен. О. С., 17 Янв. 911, 152 и 931¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 3036, арест. отд. 4 г. Исп. 24 Марта 911, счит. ср. съ 5 Нояб. 910. | предыдущие судимости 908 58330 169 М. | 903 2071/а Акц. У.
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