Дураченко Петр Пантелеймонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дураченко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Пантелеймонов
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38080. ДУРАЧЕНКО, ПЕТРЪ ПАНТЕЛЕЙмоновь. Мщ. г. Кобелякъ, 28 л., рд. въ в. и с. Чернетчинѣ, Новомосков. у.; — З. Н. 7 уч. Новомосков. у., 169. 9, 4 и 5 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 17 Февр. 909.
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