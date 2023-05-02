Коноплин Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коноплин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6422. КОНОПЛИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 30 л., Московск. у., Ухтомск. в., В. Т. Московск. окр., Ст. 181 ч. 2, лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 13 окт. 923.
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