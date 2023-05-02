Тулунгужин Янгилей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тулунгужин
- Имя
- Янгилей
- Дата исполнения приговора
- 07 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36172. ТУЛУНГУЖИНЪ, ЯНГИЛЕЙ. К. Самар. г., Николаев. у., Имилѣенск. в., д. Тажбулатъ-Кустьяновой, 21 г.; — З. Н. 4 уч. Бузулукск. у. (во 2 р.), 169 и 170 М., тюр. 1 г., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 7 Дек. 904. | 901 15951 170¹ М.
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