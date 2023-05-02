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Цветков Михаил Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цветков
Имя
Михаил
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 381
Источник
Скан
Оригинальная запись
13058. ЦВЕТКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 22 л., Чухломск. у., Бушнеск. в., д. Любятино. В. Т. 1 стр. корп. Ленинградск. окр. Ст. ст. 180 п. «е», 3 ч. 208, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 7/Х—24.

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