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Прилепко Петр Митрофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прилепко
Имя
Петр
Отчество
Митрофанович
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 291
Источник
Скан
Оригинальная запись
10750. Прилепко Петр Митрофанович, 25 л., Валуйск. у., Никитовск. в. и с. Н. С. 4 р. Валуйск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 31 окт. 926.

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