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Соболев Василий Вуколович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соболев
Имя
Василий
Отчество
Вуколович
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 326
Источник
Скан
Оригинальная запись
12054. Соболев Василий Вуколович, 19 л., Костромск. г., Солигаличск. у., Чудцовск. в., д. Боярской. Костромск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 86, 180 п. "б", лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 10 сент. 926.

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