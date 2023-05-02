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Семенов Петр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Петр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
05 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
28622. СЕМЕНОВ, ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 40 л. Гр. Александровск. у., Андреевск. в., д. Рождино; — Р. В. Т. Александровск. ж. д. Кража, лиш. св. 15 л. Исп. 5 июля 920.

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