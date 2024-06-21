Александров Андрей Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129380. александровъ, Андрей Константиновъ. К. Новоторжск. у., Марьинск. в., д. Свищева. 14½ л.; — СПБ. Ст. М. С. 34 уч. 7 Окт. 909, 11 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 24 Окт. 909.
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