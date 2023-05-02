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Спиридонов Михаил Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Спиридонов
Имя
Михаил
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
15 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8736. СПИРИДОНОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 31 г., Тюкалинск. у., Саргатск. в. и с. Н. С. Деж. кам. г. Челябинска. Ст. 92, лиш. св. 3½ г. П. в. з. с. 15/ѴІІ—26.

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