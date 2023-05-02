Кольчурин Михаил Савельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кольчурин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Савельевич
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6300. КОЛЬЧУРИН МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ, 26 л., Усольск. у., Отевск. в., д. Першиной, Н. С. 7 уч. Усольск. у., Ст. 480 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м., Исп. 19 марта 923.
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