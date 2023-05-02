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Тестоедов Максим Лукин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тестоедов
Имя
Максим
Отчество
Лукин
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
Источник
Скан
Оригинальная запись
140247. ТѢСТОѢДОВЪ, МАКСИМЪ ЛУКИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Глазовск. у., Балахнинск. в., д. Харитоновки, 40 л.; — Уфимск. О. С. 3 Сент. 909, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 16 Окт. 909. | 906 24749 170 М. | 905 51127 1653 У. | 98 10811 169 М.

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