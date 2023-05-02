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Сизова Клавдия Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сизова
Имя
Клавдия
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
06 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
28739. СИЗОВА, КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА, 17 л. Гр. Галицк. у., Волоколамск. в., д. Момычева; — Н. С. Замоскворецк. р. Калужско-Кожевническ. отд. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 6 марта 920.

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