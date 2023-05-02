Коршунов Василий Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коршунов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16102. КОРШУНОВ, ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, 42 л. Гр. Старицк. у., Кунгановск. в., д. Лаврова; — Н. С. Петроградск. р. 4 отд. г. Петрограда. Изнасилов., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Осужд. 2 дек. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.