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Сергиенко Антон Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергиенко
Имя
Антон
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
23 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 317
Источник
Скан
Оригинальная запись
11719. Сергиенко Антон Сергеевич, 47 л., Донск. окр., г. Ейска. Н. С. 25 уч. Кубанск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 23 мар. 926.

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