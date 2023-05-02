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Рогов Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рогов
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8252. РОГОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 27 л., Пошехонье-Володарск. у., Соколовск. в., д. Федулко. Б. Петроградск. Губсуд. Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 30 сент. 923.

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