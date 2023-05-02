Ченуш Василий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ченуш
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141116. ЧЕНУШЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ царанъ в. и с. Фалештъ, Бѣлецк. у., 30 л.; — Кишинев. О. С. 7 Сент. 909, 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 20 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 72503. | 902 71007 170 М.
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