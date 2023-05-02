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Белоусов Дмитрий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белоусов
Имя
Дмитрий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
29 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
539. Белоусов Дмитрий Николаевич, 40 л., Тульской г., Богородицк. у., Никитинск. в. Н. С. Деж. кам. т. Владивостока. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 29/Ѵ—26.

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