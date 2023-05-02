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Железникова Мария Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Железникова
Имя
Мария
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
15 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 92
Источник
Скан
Оригинальная запись
3168. ЖЕЛЕЗНИКОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА, 22 л., Ставропольск. окр., Медвежинск. р., Преградненск. в. и с. Н. С. 2 уч. Медвежинск. р. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 15/ІІІ—24. 

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