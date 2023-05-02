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Пуотовойтенко Иван Федосеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пуотовойтенко
Имя
Иван
Отчество
Федосеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
18466. ПУОТОВОЙТЕНКО, ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ, 20. л. Гр. Суджанск. у., Гонтаровск. п., д. Романовки; — Н. С. 5 уч. Суджанск. у. Грабеж, лиш. св. 3 г. условно.

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