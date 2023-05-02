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Хлуев Иван Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлуев
Имя
Иван
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
Источник
Скан
Оригинальная запись
140815. ХЛУЕВЪ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Ставропольск. у., Черемшанск. в., с. Кротковыхъ Городищъ, 46 л.; — Ставропольск. У. С. Самар. г. 22 Іюня 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 2 Нояб. 909.

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