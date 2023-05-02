Хлуев Иван Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хлуев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140815. ХЛУЕВЪ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Ставропольск. у., Черемшанск. в., с. Кротковыхъ Городищъ, 46 л.; — Ставропольск. У. С. Самар. г. 22 Іюня 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 2 Нояб. 909.
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