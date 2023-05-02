Погодин Кузьма Викторович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Погодин
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Викторович
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7796. ПОГОДИН КУЗЬМА ВИКТОРОВИЧ, 37 л., Чистопольск. у , Краснояровск. в. и с. Амурск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 19 сент. 923
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