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Трифонов Иван Евтонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трифонов
Имя
Иван
Отчество
Евтонов
Дата исполнения приговора
31 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
Источник
Скан
Оригинальная запись
140130. ТРИФОНОВЪ, ИВАНЪ ЕВТОНОВЪ. К. Борисоглѣб. у., Верхне-Шибряйск. в., д. Храпуновки, 55 л.; — Тамбов. О. С., 134, 135, 149 и 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 31 Авг. 909.

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