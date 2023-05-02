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Шутов Степан Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шутов
Имя
Степан
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
11 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 389
Источник
Скан
Оригинальная запись
13322. ШУТОВ СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ, 21 г., Глазовск. у., Еловск. в. и с. Н. С. 2 уч. Глазовск. у. Ст. 180 п. «д», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 11/ѴІІ—24.

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