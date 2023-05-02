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Антонов Петр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Петр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
28 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
129566. Антоновъ, петръ Ивановъ. Мщ. г. Житоміра, 15 л.; — М. С. 2 уч. Житомір. окр., 11 и 169 М., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. Житомір. окр. отъ 25 Іюля 909 г., тюр. 3 м. Исп. 28 Іюля 909.

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