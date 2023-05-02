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Майданников Андрей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Майданников
Имя
Андрей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
29 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8490. МАЙДАННИКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Краснодарск. отд., ст. Воронежской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 29 мая 923.

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