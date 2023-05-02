Козявин Владимир Исидорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козявин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Исидорович
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6202. КОЗЯВИН ВЛАДИМИР ИСИДОРОВИЧ, 46 л., Орловск. г., с. Стеклянная Радицы, В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. ст. 116, 180 п. «е» и «ж», лиш. св. 4 г. и пор. пр. З г., Исп. 4 января 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.