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Козявин Владимир Исидорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козявин
Имя
Владимир
Отчество
Исидорович
Дата исполнения приговора
04 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6202. КОЗЯВИН ВЛАДИМИР ИСИДОРОВИЧ, 46 л., Орловск. г., с. Стеклянная Радицы, В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. ст. 116, 180 п. «е» и «ж», лиш. св. 4 г. и пор. пр. З г., Исп. 4 января 923.

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