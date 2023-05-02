Никифоров Петр
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никифоров
- Имя
- Петр
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5107. Никифоров Петр, 20 л. Гр. Новоржевск. у. Аполинск. в., д. Работницы;—Н. С. 6 уч. Новоржевск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 31 марта 919.
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