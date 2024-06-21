Алеев Сытдык
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алеев
- Имя
- Сытдык
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129372. АЛЕЕВЪ, СЫТДЫКЪ. Лиш. ос. пр. изъ м. Буинск. у., Шемуршинск. в., д. Трехъ-Болтаева, 23 л.; — Симбирск. О. С., 152 и 1 ч. 1647 У. и 169 М., арест. отд. 2 г. Исп. 25 Іюня 909. | 906 83596 1649 У. | 97 59006 169 М.
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